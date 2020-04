Ks. Krzysztof Niedałtowski o podziałach w społeczeństwie i roli Kościoła

- Wykładam na uczelniach religioznawstwo i nieraz podaję jako przykład etykę etnocentryczną ludów pierwotnych. Bardzo sobie cenię ludy pierwotne (…) oni są bardzo solidarni wewnątrz plemienia. Ale mankamentem tej etyki jest właśnie etnocentryzm. Mówiąc najprościej: dobre jest to, co jest dobre dla mojego plemienia, a jeśli chodzi o inne plemię, to nie ma już pytań. Liczy się moje podwórko, moje plemię, moja partia. I wtedy zaczynają się podziały, wtedy zaczynają się wojny plemienne – wyjaśnił problem podziałów w społecznościach w rozmowie.

Duchowny nawiązał także do bieżącej sytuacji w kraju. Podkreślił, żeplemienne rozumowanie można przełożyć na teraźniejszość, zwłaszcza na rodzimym gruncie. - Nie raz pytaliśmy siebie, czy jesteśmy jednym narodem czy kilkoma plemionami i analizy były smutne, bo wychodziło na to, że prowadzimy właśnie takie wojny plemienne – mówił. – Ja świadomie w liturgii unikam skojarzeń czy odniesień do bieżącego życia politycznego, ponieważ to właśnie dzieli. (…) A Kościół ma przecież misję uniwersalną, czyli "chodźcie do mnie wszyscy" – dodał w rozmowie ks. Niedałtowski.