Ks. Kaczkowski o powołaniu i celibacie. "Dla księdza najtrudniejszy nie jest brak seksu"

My przecież jesteśmy dla Was. To, że chodzę do tych moich umierających, to nie jest żadna moja zasługa, to mój obowiązek, który sam sobie wybrałem. Mam teraz mniej więcej dwudziestu ludzi w stanie terminalnym. Gdybym przestał do nich przychodzić, gdy przestanę do nich biec, jeśli nie będę miał w kieszeni olejów, nie będę gotowy do walki o człowieka, który jest na granicy życia i śmierci, to będzie oznaczało, że moje kapłaństwo się skończyło. Mogę je wyrzucić do śmieci. Dla mnie kapłaństwo nie może być pluszowe, kapłaństwo musi kosztować. Sprawowanie Najświętszej Ofiary musi kosztować.