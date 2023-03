Królowa kryminałów ocenzurowana. Wydawca usuwa "obraźliwe" teksty Agathy Christie

"Potencjalnie obraźliwy język" dostrzeżono także w wydanym pośmiertnie zbiorze opowiadań "Śmiertelna klątwa" ("Miss Marple's Final Cases and Two Other Stories") z 1979 r. W tej książce słowo "native" (tubylec) zastąpiono słowem "local" (miejscowy mieszkaniec). Przeredagowano też opis postaci - czarnoskórego służącego, który nie jest już "czarny" i "wyszczerzony", a jedynie "kiwający głową".