Każde dziecko marzy, żeby jak najszybciej dorosnąć. Bohater naszej książeczki, mały królik, udowadnia dzieciom, że wcale nie jest trudno pomagać innym, być samodzielnym i zdobyć uznanie dorosłych i przyjaciół. Czytam z mamą, czytam z tatą to seria, która pomoże rodzicom przygotować dzieci do nauki czytania. Dzięki niej każdy mały człowiek dowie się, że czytanie to przede wszystkim wielka przyjemność.