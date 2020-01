"Krasnolud Nap 3. Śmiech nadejdzie jutro": Wyrównywanie starych porachunków [RECENZJA]

Zakończenie drugiego tomu przygód krasnoluda Napa zapowiadało nastanie szczęśliwych chwil dla głównego bohatera cyklu i towarzyszącego mu gadającego psa Azy. Jednak czytając album "Śmiech nadejdzie jutro", możemy się przekonać, że ich spokój nie trwał długo i znowu zostali wciągnięci w wir niewiarygodnych przygód.

Szybko się okazuje, jak bardzo prawdziwe jest przysłowie mówiące, że pieniądze szczęścia nie dają. Nie chodzi tu nawet o to, że chociaż Nap i Aza dzięki znalezionym diamentom opływają w luksusy, to wszędzie muszą przemieszczać się ze zbrojną eskortą. W związku z tym przebywają też głównie we własnym towarzystwie, a ich największą przyjemnością jest rozkoszowanie się dobrym jedzeniem, rozrywki zaś dostarczają krasnoludowi i psu nieudane próby ich okradzenia.