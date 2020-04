"Kolekcja mitów profesora Brownstone’a 1&2": recenzja komiksów wydawnictwa Kultura Gniewu

Nakładem Krótkich Gatek (dziecięcy inprint Kultury Gniewu ) ukazała się właśnie druga część serii Joe Todda Stantona. "Marcy i zagadka Sfinksa" tym razem zabiera nas do Egiptu, gdzie tytułowa bohaterka musi uratować swojego ojca, Artura Brownstone'a. Wielkiego podróżnika, badacza przedziwnych stworzeń i zbieracza fikuśnych magicznych artefaktów.

Dobrze pamiętacie. To ten sam Artur, co w części pierwszej. Z tą różnicą, że był wtedy kilkuletnim brzdącem z islandzkiego miasteczka, który dzięki sprytowi i odwadze pokonał Fenrira, wielkiego wilka ze skandynawskich podań.

Obie historie wypełniają nieprawdopodobne przygody, sympatyczny humor oraz wspaniale odmalowane stwory i krainy, rozpalające wyobraźnię małych delikwentów do czerwoności. W pakiecie dostajemy przemiłych głównych bohaterów, z którymi super łatwo się utożsamić, i płynące z każdej opowieści mądre przesłanie podnoszące samoocenę i pomagające zrozumieć własne słabości.

"Kolekcja mitów profesora Brownstone’a" zdaje też egzamin na poziomie dydaktycznym, w atrakcyjny sposób przybliżając wierzenia starożytnych. Stanton pokazuje, że mimo upływu lat są one nie mniej fascynujące niż wytwory popkultury. Która bądź co bądź na nich żeruje. W takim ujęciu "Kolekcja" sprawdza się też jako punkt odniesienia dla przyszłych lektur, niekoniecznie tylko tych książkowych.

Na koniec słówko o formie. Nie są to komiksy z tradycyjną narracją, a opowieści graficzne, którym bliżej do picturebooka, gdzie dialogi i opisy zlokalizowane są nad i pod kadrami. Stanton nie rezygnuje całkowicie ani z dymków, ani tym bardziej z sekwencyjności, jednak całość jest idealnie dostosowana do percepcji młodszych czytelników. I nie ukrywam – znacznie prostsza w czytaniu na głos przez opiekunów.