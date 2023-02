Kolejna dziennikarka ofiarą Putina. W areszcie podcięła sobie żyły

Przypomnijmy, że inna słynna rosyjska dziennikarka Marina Owsiannikowa przebywa obecnie w Paryżu. Owsiannikowa wsławiła się tym, że w marcu 2022 roku przerwała transmisję w państwowym Pierszym Kanale, protestując przeciwko wojnie w Ukrainie. Pokazała do kamery plakat z napisem "No war. Nie wierzcie propagandzie, okłamują was". Została objęta w Moskwie aresztem domowym, czekając na proces. Udało jej się jednak zbiec do Francji, gdzie obecnie przebywa. W Moskwie ma odbyć się jej proces zaoczny, w którym prawdopodobnie zostanie skazana na 10 lat więzienia. Owsiannikowa ma wydać 17 lutego w Niemczech książkę "Zwischen Gut und Böse" [pomiędzy dobrem a złem], która ma zostać przetłumaczona także na angielski i francuski.