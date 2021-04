Kolejna afera grantowa. Masowo piszą do Glińskiego

Przedstawiciele innych europejskich festiwali apelują do ministra Glińskiego

"Apelujemy do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego o wsparcie festiwalu Stacja Literatura, bez którego ten wyjątkowy projekt przestanie istnieć. To byłaby strata nie tylko dla Polski, ale także dla kultury europejskiej" - piszą sygnatariusze listu, którzy zauważają, że festiwal organizowany w Stroniu Śląskim "jest szanowany i podziwiany przez światową publiczność pisarzy, literaturoznawców, a także chwalony przez środowisko menedżerów kultury".

Beneficjenci Instytutu Książki

Odpowiadam: otóż dlatego, że nie robią tego, co dla kultury najważniejsze. Zamiast zajmować się jakimiś tam książkami i pisarzami, mogłyby przecież - jak spółka kolegów Adama Hofmana - promować wpisanie bartnictwa na listę UNESCO i zrobić stronę poświęconą cmentarzom katyńskim. Sto pięćdziesiąt tysi by wpadło, a w dodatku nikt nie musiałby się tłuc pociągami do tych niewielkich i oddalonych miejscowości, co naprawdę nikomu nie jest potrzebne, zwłaszcza że na miejscu istnieje już życie kulturalne w postaci cotygodniowych mszy i corocznych dożynek".