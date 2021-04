Kłótnia o biografie Boba Dylana. Atak i odwet

W maju Bob Dylan skończy 80 lat. Z tej okazji pojawiła się nowa seria książek o artyście, publikacji towarzyszy niestety także awantura. Clinton Heylin, uznany pisarz muzyczny i dylanolog, we wstępie do najnowszej książki "The Double Life of Bob Dylan Vol 1 1941-1966" (pol. "Podwójne życie Boba Dylana Tom 1 1941-1966") oszkalował innego biografa artysty, Howarda Sounesa, którego książkę sprzed 20 lat zrecenzował jako "półpiśmienny spacer".