Kleszcze rzucają się na ludzi, a nietoperze roznoszą wściekliznę. "To jest nie do wiary, co ludzie potrafią wymyślić"

Najważniejszym powodem jest susza. Bo tak to trzeba nazwać - w Polsce od wielu lat panuje susza, mamy negatywny bilans wodny, czasem w danej jednostce czasu więcej wody znika, wypływa z ekosystemu, niż do niego dociera. To rodzi oczywiście wiele bardzo negatywnych skutków. Najbardziej widoczny będzie ten, że wiele drzew w polskich miastach w najbliższym czasie po prostu uschnie, bezpowrotnie zniknie. Jednym ze skutków jest też znaczne zmniejszenie ilości komarów, ale i owadów w ogóle. One do rozwoju potrzebują kałuż, mokradeł. A tych jest coraz mniej. Znikają naturalne zbiorniki wodne, próbujemy więc się rozpaczliwie ratować, budując sztuczne oczka. Ale to nie to samo. Z betonowych mis woda wyparowuje.