"Kleiliśmy się". To Terlecki odkrył przed Korą świat seksu i narkotyków

Poza tym robią to, co zakochana para: uprawiają seks. Kora w tej sferze to debiutantka. On zachęca do eksperymentów, lubi mocne doznania. Powtarza Korze: "Bądź taka, nie bądź taka, bądź taka, bądź taka, nie bądź taka". Tę właśnie frazę wpisuje dorosłym, zamaszystym pismem do jordanowskiego pamiętnika Kory. Niby niewinna wyliczanka, a między słowa wpleciona jak zaklęcie destrukcja. Z czasem Kora tę frazę rozwinie w piosenkę, która w 1989 roku znajdzie się na płycie Maanamu "Sie ściemnia".