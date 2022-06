Kora była w nim zakochana do szaleństwa. Po latach nie poznał jej na ulicy

Wtedy nie mieliśmy nawet zielonego pojęcia o narkotykach. To, co docierało do Polski, zresztą w mikroskopijnych ilościach, to była marihuana albo haszysz. Haszysz był chyba bardziej "popularny", bo łatwiej go było przemycić. Przywozili go głównie cudzoziemcy i grupy młodzieżowe, które przyjeżdżały do Polski. Nie pamiętam, czy rzeczywiście powiedziałem coś takiego o narkotykach, ale z pewnością mówiłem o wolności. Trzeba pamiętać, że to było po marcu, w który mocno zaangażowali się warszawscy hipisi. Wszystko skończyło się tragicznie, bo inwigilacją, zatrzymaniami, ale też aresztowaniami i poborem do wojska. Myślę, że wszyscy mieliśmy wtedy poczucie przegranej. W maju czy w czerwcu już wiedzieliśmy, że nic z tego nie będzie. W tym czasie trwała też Praska Wiosna w Czechosłowacji, a jej odłamki docierały do nas. Zrozumieliśmy, że z reżimem nie da się walczyć dotychczasowymi środkami, bo demonstracje, strajki, ulotki, manifesty okazały się nieskuteczne. Postanowiliśmy spróbować rozmiękczyć system rewolucją obyczajową, czy jak to nazwać. A ponieważ ruch szybko się rozwijał, w wyobrażeniu młodego człowieka, który jeździ po Polsce i w każdym mieście ma przyjaciół, u których może przenocować, zjeść, spotkać się z podobnymi ludźmi, mieliśmy poczucie, że robimy rewolucję, tylko innymi środkami. Szybko zrozumieliśmy, że i to nie jest skuteczne.