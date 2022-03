Kim są Wagnerowcy? Mówi się, że to bezwzględni najemnicy, których trzeba się bać. Czy na pewno?

Kto natomiast kieruje "działem finansowym" tej organizacji? Najprawdopodobniej jest to urodzony w 1961 roku Jewgienij Prigożyn. Jeden z oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem. Tutaj ciekawostka: sam Putin zagadnięty kiedyś o niego przez dziennikarza NBC, stwierdził jedynie, że nie ma go w gronie jego znajomych oraz, że jest to tylko "fiksacja faktów". Mówi się nawet o nim, że to kucharz Putina, czy też jego szef kuchni. Dlaczego? Otóż zapewniał on Kremlowi usługi cateringowe, jak i dostarczał żywność armii Rosji. Swoją działalność zaczynał jeszcze na początku lat 90. Najpierw robił zwykłe hot dogi, potem przeszedł na punkty z fast foodami, założył nawet ich sieć. Następne były już restauracje dla wyższych sfer.