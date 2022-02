Kim był Lucky Luciano?

Porzucił szkołę w 1914 roku. Przez jakiś czas pracował jako urzędnik w firmie produkującej kapelusze. Wiedział jednak, że to zajęcie mu nie służy. Jako młody chłopak zaprzyjaźnił się z żydowskimi członkami gangu Meyerem Lanskym i jego współpracownikiem, Benjaminem "Bugsym" Siegelem. To oni mieli stać się w przyszłości jego dwoma najważniejszymi sojusznikami. Luciano zaangażował się w handel narkotykami. W 1916 roku doprowadziło to do jego pierwszego poważnego zatargu z prawem. Został przyłapany na sprzedawaniu heroiny i odsiedział sześć miesięcy w zakładzie poprawczym.