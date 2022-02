Hitler w młodości był włóczęgą. Wylądował w przytułku z tysiącem innych bezdomnych

Niedługo później do Hitlera dotarła również informacja, że stan jego – chorującej na raka – matki drastycznie się pogorszył. W tej sytuacji niedoszły student wrócił do Linzu, aby się nią opiekować. Kobieta zmarła 21 grudnia. Jako że nic go nie trzymało w mieście, po załatwieniu kwestii spadkowych, niespełna 1-letni Adolf Hitler w lutym 1908 roku wrócił do Wiednia, aby – jak później utrzymywał – na własną rękę przygotowywać się do powtórnego przystąpienia do egzaminów.