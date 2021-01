Kiedy weszła, opadła mu szczęka. Znajomi Harry'ego i Meghan mówią o "obsesji"

Kiedy w lipcu 2016 r. spotkali się po raz pierwszy, wiedzieli o sobie tylko tyle, co znaleźli na swój temat w Google. Dziennikarze i autorzy najnowszej książki o słynnej parze dotarli do świadków ich pierwszej randki. Meghan dobrze wiedziała, po co przyszła.

Książka "Harry i Meghan: Chcemy być wolni" opowiada o relacji słynnej pary Źródło: Getty Images