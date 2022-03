Kepler62 – niezwykła seria książek science fiction dla dzieci (i nie tylko)

"Klimat na Ziemi się zmienia, zniszczona i przeludniona planeta nie zdoła wyżywić swoich mieszkańców. Ludzkości grozi zagłada" – to początek opisu na okładce pierwszej części "Kepler62", który wyróżnia tę książkę na tle literackich propozycji dla dzieci w wieku 9-11 lat. Drogi rodzicu, jeżeli to czytasz, nie obawiaj się, że autorzy postradali zmysły i chcą napełnić głowę twego dziecka koszmarnymi wizjami przyszłości. Akcja "Kepler62" rozgrywa się w trudnym do życia i smutnym świecie, jednak to dopiero początek wielkiej i niesamowitej przygody, w której będziemy kibicować grupie dziecięcych i nastoletnich bohaterów.