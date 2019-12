Kazimierz Nóżka radzi: Jeśli kiedyś w lesie zapachnie ci padliną, to rozglądaj się dookoła

Marcin Szumowski, dziennikarz i pasjonat przyrody, zabiera czytelnika w świat jedynego leśniczego, który przyjaźni się z niedźwiedziami i potrafi z nimi rozmawiać. Kazimierz Nóżka to człowiek legenda, o którym krążą historie w całej Polsce.

I tu ciekawostka – imiona tych drapieżników to imiona bardzo dobrych znajomych Kazka. Może powodem są jakieś podobieństwa w zachowaniu, a może to fanaberia bieszczadzkiego leśniczego. Są zatem: Damianek, Józefek, Dawidek, Karolek oraz Romanek.

Damianek jest młodym trzyletnim niedźwiedziem. Często przychodzi na jabłka do starego sadu. W obyciu Romanek i jego kumple Niedźwiedzie stają na tylnych łapach, żeby lepiej rozpoznać teren. Udaje je się czasem nagrać. Jak w tym przypadku.

Nagle w swoim powolnym marszu przystanął, a małe oczy spojrzały w obiektyw kamery. Zupełnie jakby chciał się upewnić, czy nikt go nie podgląda, po czym przeszedł gdzieś w bok i zniknął z ekranu. O jego dalszej obecności świadczyły jedynie trzask łamanych gałęzi i głośne sapanie.

– Jeśli kiedyś w lesie zapachnie ci padliną, to rozglądaj się dookoła… Być może w pobliżu jest niedźwiedź.

– Padliną?

– Uwielbiają się tarzać w ścierwie. Każdy niedźwiedź, którego obserwowałem, wytarzał się w szczątkach jelenia, żubra czy innych resztkach po wilczym polowaniu. Lubią ten zapach i jeśli tylko mogą, to nakładają go na siebie, ale z jednym wyjątkiem… – Tu Kazek zrobił pauzę.