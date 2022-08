Każdy artysta chciał tam bywać. "To co, koledzy, do SPATiF-u?"

Po spektaklu nestor garderoby, ścierając szminkę, wypowiadał słowa, na które wszyscy, zwłaszcza młodzi: Janek Englert, Maciek Englert, Piotrek Fronczewski i ja czekaliśmy: "To co, koledzy, do SPATiF-u?". Wyróżnieni przez nestora, dumni, szliśmy z nim na ucztę. Wszelkie porównania biblijne są nie na miejscu. Na ogół nie było problemu z rachunkiem, bo zgodnie się na niego składaliśmy. Piłem tyle, ile dopuszczały mój organizm i rozum. Owoce tego zbieram do tej pory, bo nigdy nie miałem kłopotów z tą naszą zawodową skłonnością. Natomiast nestor się nie ograniczał. Kiedy aksamitnym głosem, piękną przedwojenną dykcją zamawiał jeszcze jedną butelkę, wiedzieliśmy, jak to się skończy. Na szczęście mieszkał niedaleko klubu. Jeden z nas brał go pod jedną pachę, drugi pod drugą i tak, nierzadko z pieśnią na ustach, odstawialiśmy Mistrza do domu. Opieraliśmy go delikatnie o ścianę, naciskaliśmy dzwonek i… chodu! Na dole, przy bramie, dobiegał nas głos jego żony Ilony [Stawińskiej – A.S.], naszej teatralnej koleżanki: "Jeszcze raz go upijecie, a wyrwę wam z dupy nogi!".