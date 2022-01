Kazachstan: ludzi nie stać na gaz, a elita kupuje posiadłości w Anglii i Szwajcarii

Kult jednostki pojawił się w Kazachstanie stosunkowo późno w odpowiedzi na podobny kult jednostki w sąsiednich państwach Azji Centralnej. To była również forma integracji wieloetnicznego narodu. Kazachstan jest bowiem bardzo zróżnicowany etnicznie, rodowo i plemiennie. To kraj dziewięć razy większy od Polski, zamieszkany przez różne społeczności – Kazachowie to prawie 70 proc. a Rosjanie to prawie proc., poza tym mieszka tam wiele innych narodów, w tym i mniejszość polska. Kult jednostki to raczej w tym przypadku potrzeba spojenia kraju wokół jednej postaci, ważnego przywódcy politycznego.