Kate uderzyła w Meghan. Zdradzają kulisy absurdalnej kłótni

Na ostatnich stu stronach ("Spare" liczy ich ponad 500) Harry opisuje, jak wyglądały przygotowania do książęcego ślubu. Na kilka dni przed uroczystością para próbowała powstrzymać wybuch skandalu z Thomasem Markle. Ojciec Meghan ustawił się z prasą i dostał pokaźną sumę pieniędzy za pozowanie do kompromitujących go zdjęć. Meghan przez kilka dni próbowała powstrzymać tę katastrofę, ale na nic to się zdało.