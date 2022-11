Katarzyna Puzyńska ma dość realizmu. "Najważniejsze, żeby mieć radość z pisania"

Zawsze chciałam pisać – to było moje marzenie od dzieciństwa. Tylko bałam się z nim zmierzyć. W pewnym momencie trafiłam na wywiad z Camillą Lackberg, w którym opowiadała o swoich obawach przed rozpoczęciem kariery pisarskiej. To był moment zwrotny, bo też miałam wiele obaw. Ale powiedziałam sobie, że skoro nawet taka autorka jak Camilla Lackberg się bała, to może i ja powinnam pokonać swoje lęki i też spróbować. No i zaczęłam pisać moją sagę kryminalną. Ponieważ dotyczy ona policjantów, robiąc research, musiałam sporo rozmawiać z funkcjonariuszami. Powstały z tego przyjaźnie i też zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na policję i służbę. Z tego z kolei wynikła seria "Policjanci".