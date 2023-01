Katarzyna Nosowska wywołała aferę w sieci. Teraz zdecydowała się ją skomentować

Katarzyna Nosowska w rozmowie z Kamilem Wróblewskim z TOK FM została zapytana o to, co sądzi o żeńskie formy czyli feminatywy. Rzuciła: - Jestem tym trochę zmęczona. W wielu przypadkach my jako kobiety koncentrujemy się na drobiazgach, jak np. odpowiednia forma. Cała para, siła i moc jest pchana, w kontekście wszystkich kobiet i ich potrzeb w świecie, w drobiazgi. [Kobiety] próbują więc nadawać sobie wartość, co uważam, że jest błędem - sprawdzałam i to nie działa - poprzez zwroty, które pochodzą z zewnątrz. Chcę się poczuć dobrze w świecie, mieć szacunek od świata, więc proszę bardzo tu są formy, którymi proszę się do mnie zwracać.