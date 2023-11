Katarzyna Grochola wylicza błędy poprzedniej władzy. "Czarnek będzie się w piekle gotował"

- Jestem osobą głęboko wierzącą. Natomiast to, co wprowadziło PiS — mówię tutaj o zaostrzeniu prawa do aborcji — to jest dramat. Przecież papież, głowa Kościoła katolickiego, mówi, że to jest sprawa sumienia, a pan Ziobro chce zaglądać kobietom między nogi. Zawsze będę za tym, żebyśmy miały wolność wyboru. [...] Klauzula sumienia, która pozwala kobietom umierać, jest sumieniem diabła. Jest równouprawnienie — to dlaczego mamy bez przerwy krzyczeć, że jesteśmy takimi samymi ludźmi? - podkreśla autorka "Nigdy w życiu!".