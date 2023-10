Katarzyna Grochola grzmi po słowach Błaszczaka. "Nie życzę sobie!"

- Dlatego, że jest to dla nich korzystne ze względów finansowych, podatkowych, bo jest 3-miesięczna odprawa. Wchodzą w nowy rok, więc te wszystkie odprawy finansowe, ekwiwalenty za urlop , otrzymują w przyszłym roku. To jest najbardziej korzystne. Dlatego jak ktoś decyduje się przejść do cywila, to przechodzi do cywila w październiku - tłumaczył Błaszczak.