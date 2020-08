Katarzyna Grochola i Stanisław Bartosik. Miłość kwitnie, zwłaszcza w basenie

Kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością można powiedzieć o Katarzynie Grocholi i Stanisławie Bartosiku, którzy w tajemnicy przed światem pobrali się dwa lata temu. Dla pisarki to trzecie małżeństwo, dla muzyka drugie. Z decyzją o legalizacji swojego związku, mimo poprzednich doświadczeń czy wieku, nie wahali się zbytnio. "To co, będziemy się sprawdzać przez 10 lat? Ludzie sprawdzają się, żyjąc ze sobą, a nie sprawdzają, żeby potem żyć ze sobą dobrze" - przyznała w jednym z wywiadów autorka zekranizowanego bestselleru "Nigdy w życiu!".