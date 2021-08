Kaczyński dał jasno do zrozumienia. "Prawo to on i innego nie ma"

"Ludzie związani z kulturą, popularni, artyści powinni głośno i wyraźnie mówić o tym, co się dzieje. Jeśli ludzie, których praca polega na autorskim tworzeniu, będą milczeć, to niebawem nie będą mogli pisać tego, co chcą, grać tego, co chcą, reżyserować tego, co chcą. Milczenie artystów i nawet celebrytów, którzy z jakiś niewyjaśnionych powodów mają wielu fanów, jest tchórzostwem, ucieczką, która niedługo będzie ich wiele kosztować" - podkreśla Magiera.