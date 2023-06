John Romita Sr. nie żyje. Ikona zmarła w wieku 93 lat

Romita został dyrektorem artystycznym wydawnictwa na początku lat 70. W 1996 r. udał się na częściową emeryturę, bowiem dalej współpracował z Marvelem. Za życia otrzymał wiele zaszczytów. Wprowadzono go do Eisner Awards Hall of Fame w 2002 r. oraz Inkwell Awards Hall of Fame w 2020 r. Pozostawił żonę Virginię oraz synów Romitę Jr. i Victora.