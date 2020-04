"Jim Cutlass": recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Rysunki? Miazga. Wiadomo, Giraud to firma i tu nie ma zaskoczeń. Ale jest on autorem oprawy tylko do pierwszego tomu. W kolejnych pałeczkę przejął po nim Christian Rossi i nie ma co ukrywać - pod każdym względem dorównuje on legendarnemu koledze. Zmiana rysowników jest właściwie niezauważalna.