Jerzy Owsiak o Tokarczuk. Obok jego słów nie da się przejść obojętnie

- Coś nieprawdopodobnie pięknego, fantastycznego, dającego ogromną dawkę radości naszym sercom, umysłom, naszym wyobrażeniom i pragnieniom - pisze Owsiak na Facebooku. Emocje wzięły górę. Tę chwilę zapamięta na długo nie tylko on.

Owsiak pisze też: - I taka mała dygresja – Czesław Miłosz otrzymał nagrodę Nobla w 1980 roku. Wisława Szymborska w 1996. Szybko sobie przypomnijcie kto wtedy był pierwszym sekretarzem, prezydentem, premierem, ministrem kultury. W obu przypadkach nie tak łatwo sobie to wszystko pokojarzyć. Za to naszych wspaniałych Noblistów historia nie zapomni nigdy! Także i dzisiaj. Nie zadawajmy sobie pytań dlaczego nie ma transmisji na głównym kanale telewizji publicznej, dlaczego minister kultury nie przeczytał, premier nie pogratulował, a prezydent nie przypiął medalu do piersi. Kompletnie jest to nieważne.