Jego wujek nakręcił "Smoleńsk". Gabriel Krauze sam ma niezwykle barwną przeszłość

Nie chcę wyjść na kogoś, kto postrzega siebie jako ofiarę, bo nigdy nie powinno się tego robić, gdy samemu dokonywało się różnych przestępczych aktów. Ale szczerze, dobijało mnie codziennie to, że wyczekiwałem przemocy. Żyłem w nieustannym zagrożeniu. Przez lata, gdy miałem wyjść na zewnątrz, upewniałem się, że mam przy sobie telefon, klucze i nóż. Tak jakby to było zupełnie normalne. Potem bywały momenty, że chodziłem z kamizelką kuloodporną pod t-shirtem. To było tak wykańczające. Prowadząc takie życie, nigdy nie odpoczywasz. Zawsze jesteś czujny. To, co tamten świat może zrobić, to ostatecznie przynieść ci PTSD (zespół stresu pourazowego). Z tego powodu do dziś nie lubię przebywać w tłumie. Nigdy nie poszedłem na festiwal muzyczny. Nie chce być otoczony przez nieznajomych, nie wiedząc, co się wydarzy. Nic mi się oczywiście nie dzieje, jak idę do baru czy klubu, ale nie mogę się pozbyć tych myśli, że muszą być gotowy na przemoc, bronić się przed czyimś atakiem.