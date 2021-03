Jednak porozmawiają o Salomonie Morelu. Biblioteka w Katowicach zmienia zdanie

”Rozumiemy, że ktoś (niestety anonimowy) mógł poczuć się zaniepokojony nazwiskiem Salomona Morela na plakacie zapowiadającym V Dni Kultury Żydowskiej, rozumiemy również, że niepokój ów podzielił autor tekstu. Trudno nam jednak zrozumieć to, że żadna z wyżej wymienionych osób nie zapoznała się z wyczerpującą sporny temat książką Anny Malinowskiej pt. ”Komendant. Życie Salomona Morela”, ani też nie poczekała z wyrażeniem własnej opinii i obaw do czasu obejrzenia spotkania i wysłuchania tego, co Autorka na do powiedzenia na temat Morela”.