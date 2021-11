Jan Englert o swoich zarobkach. Zdradził, za jakie stawki pracuje

A, już kojarzę. Chodziło o to, że wybitny aktor ma zagrać dzieciom Świętego Mikołaja. Tyle że aktor jest kabotynem i pija kawę wyłącznie w kubku z moją twarzą i z napisem "Król Lear". Do dziś mam go w domu. Moja obecność na ekranie trwała chwilę, bo ledwo pojawiłem się w filmie, a już w garderobie padam na zawał. Traktowałem tę postać jak żart, zabawę, a pani mi mówi, że konsekwencją stała się nominacja do Węży. Pewnie słusznie! No i niech pani popatrzy: jak ja żyję?