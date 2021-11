Jakub Żulczyk: W społeczeństwie brakuje empatycznych odruchów

Goszczący w programie "Newsroom WP" Jakub Żulczyk opowiedział, co sądzi o pogłębiającym się podziale społeczeństwa. Pisarz podzielił się osobistym spostrzeżeniem na ten temat. - Jeszcze będąc dzieckiem i mieszkając na Warmii i Mazurach na własne oczy widziałem, co w polskim społeczeństwie było szokiem neoliberalnym i jaki to miało efekt. I jaki efekt miało przejście z PRL-u, które było systemem demoralizującym do systemu wolnorynkowego, który też był demoralizujący, ale inaczej - mówił. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.