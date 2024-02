Jakub Kucner rozważał pracę u szejka. Mógł zarobić fortunę

"Cena nie gra roli" to tytuł książki Jakuba Kucnera, inspirowana przeżyciami osobistymi i propozycjami, jakie dostawał autor, kiedy został Misterem Polski i Wicemisterem Global. Kucner wykorzystał też opowieści trzech uczestników konkursu, którzy zdecydowali się dla kariery pójść na całość. To dzięki ich historiom autor "zagląda do brutalnego świata mody, w którym nie ma żadnych granic, a młodzi ludzie służą jedynie do spełniania zachcianek bogatych i wpływowych klientów".