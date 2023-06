Jakub Dymek został oskarżony o gwałt i molestowanie. Po 6 latach są wydał wyrok

Niedługo potem Dymek wysłał do Codziennika Feministycznego wezwanie przedsądowe, w którym żądał przeprosin na łamach trzech serwisów (CodziennikFeministyczny.pl, Krytykapolityczna.pl, Gazeta.pl). Domagał się też usunięcia z publikacji opisu gwałtu. To ostatnie roszczenie spełniono, przeprosin jednak nie opublikowano. Dziennikarz skierował sprawę do sądu.