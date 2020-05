"Jagodowy Las" – gra fabularna dla dzieci, która uczy i bawi

"Jagodowy Las" to gra, która wykorzystuje wyobraźnię dziecka, rozwija kreatywność, wzbogaca słownictwo i wiedzę o przyrodzie. Zalet jest o wiele więcej, a największa to taka, że rozwój dziecka odbywa się poprzez świetną zabawę.



Czym jest gra fabularna/RPG? To zabawa w odgrywanie roli, polegająca na wykorzystaniu z góry narzuconych zasad i wyobraźni uczestników, którzy słuchają opowieści prowadzonej przez wszechwiedzącego narratora. To on decyduje o kształcie historii, ale na jej przebieg mają wpływ gracze, którzy tworzą własne postacie, podejmują decyzje i co jakiś czas rzucają kośćmi, sprawdzając efekt działania danej czynności, zjawiska itp. Na rynku jest mnóstwo systemów RPG dla nastolatków i dorosłych, ale także rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym mają coraz większy wybór. Jedną z rodzimych produkcji, w którą można grać nawet z 4-latkiem, jest "Jagodowy Las" autorstwa Kamili Zalewskiej-Firus.

"Jagodowy Las" przenosi małych graczy i dorosłego narratora/przewodnika, czy mówiąc fachowo – mistrza gry, do tytułowej krainy zamieszkałej przez krasnoludki i zwierzęta. Dzieci wcielają się w postać Strażników, czyli krasnoludków pomagających leśnym mieszkańcom w różnych sytuacjach: walczą z dzikimi zwierzętami, udają się na wyprawy, rozwiązują problemy.

Przed rozpoczęciem zabawy rzut kostką decyduje o rodzaju Strażnika, w jakiego wciela się gracz. Siłacz, Majster, Bystrzak, Spryciarz (lub ich damskie odpowiedniki) – każda postać może w zupełnie inny sposób, korzystając ze swoich atrybutów, rozwiązać ten sam problem przedstawiony przez narratora. Zabawa polega na tym, by mali gracze opowiedzieli, co chcą zrobić, po czym dorosły może zalecić przeprowadzenie testu (rzut kostką). Każdy Strażnik i inne postacie napotkane w Lesie mają określone punkty siły, charyzmy, zwinności itp., do których dodaje się wynik rzutu kostką. Jeżeli test się nie powiedzie (na kostce wypadnie za mało "oczek"), przygoda może się potoczyć zupełnie innym torem.

Podręcznik "Jagodowy Las – Gra Fabularna" zawiera szczegółowe opisy postaci, zwierząt, miejsc w Jagodowym Lesie i pomysłów na przygody. Są nawet gotowe scenariusze, dzięki którym nawet początkujący narrator poradzi sobie z poprowadzeniem gry dla dzieci. Świetnym dodatkiem jest rozdział "Prowadzenie dzieciom", w którym autorka zwraca uwagę na kilka kluczowych aspektów. Podpowiada, jak zachęcić dzieci do kreatywnego rozwiązywania problemów i zniechęcić do stosowania przemocy. Podkreśla aspekt edukacyjny i pokazuje, że dziecinna tematykę "Jagodowego Lasu", która spodoba się przedszkolakom, można z łatwością przystosować do nieco starszych graczy.

"Gra fabularna to nic innego jak usystematyzowany pomysł na zabawę z dzieckiem i wspólne opowiadanie bajek. To doskonałe narzędzie, dzięki któremu nawet zmęczony (czy też nie czujący się na siłach, by samodzielnie wymyślać bajki) rodzic jest w stanie tworzyć emocjonujące opowieści. W epoce smartfonów i tabletów gry fabularne robią krok w tył, wracając do wspólnego spędzania czasu i opowiadania bajek" – pisze autorka i nie sposób się z nią nie zgodzić.

"Jagodowy Las" występuje w kilku wariantach. Podstawą jest bogato ilustrowany podręcznik w twardej oprawie ("Gra fabularna"), zawierający wszystkie potrzebne informacje, opisy i wskazówki. Świetnym pomysłem było wydanie "Jagodowego Lasu" w poręcznym (148 x 210 mm) formacie. To zachęta, by zabrać książkę w podróż czy na wycieczkę do prawdziwego lasu i przeżyć kolejną przygodę. Oprócz podręcznika wystarczy mieć kostki (K6), papier, coś do pisania i głowę pełną pomysłów.

"Jagodowy Las – Wesołe wyprawy" to rozszerzenie zawierające pięć gotowych scenariuszy i pomysłów na przygody w nowych częściach Lasu i poza nim. Pogoń za kotem na promie, emocjonująca przygoda w muzeum z wątkiem kryminalnym, wyprawa do zoo i poznawanie egzotycznych zwierząt to tylko kilka atrakcji, które wprowadzają do świata Strażników "Wesołe wyprawy".