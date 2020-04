Mistrz Baśni - gra RPG dla dzieci. Każdy rodzic powinien spróbować

Siedzicie w domu z dziećmi? Wszystkie planszówki ograne? Szukacie alternatywy dla gier elektronicznych? Zaproście domowników do stołu i zagrajcie w "Mistrza Baśni".

RPG. Jeżeli potraficie rozszyfrować ten skrót, przeskoczcie do kolejnego akapitu. "Mistrz Baśni" jest grą, a raczej systemem RPG, czyli Role-Playing Game. Zabawa w odgrywanie roli, zwana w Polsce grą fabularną, polega na wykorzystaniu z góry narzuconych zasad i wyobraźni uczestników, którzy słuchają opowieści prowadzonej przez mistrza gry. Wszechwiedzącego narratora, decydującego o kształcie historii. Na jej przebieg mają też wpływ gracze, którzy tworzą własne postacie, podejmują decyzje i co jakiś czas rzucają kośćmi, sprawdzając efekt działania danej czynności, zjawiska itp. Ten bardzo ogólny opis można odnieść do praktycznie każdego systemu RPG, które zazwyczaj są kierowane do nastoletnich i dorosłych graczy.

"Mistrz Baśni" jest edukacyjną grą fabularną zaprojektowaną z myślą o dzieciach w wieku 5-10 lat, przy czym tytułowym mistrzem powinna być osoba dorosła. Tylko wtedy da się wykorzystać cały potencjał "bajkogry". Nie dlatego, że reguły są szczególnie skomplikowane, ale mistrz powinien ciekawie opowiadać, sprawnie reagować na decyzje graczy, a w razie potrzeby podpowiadać i nakierowywać na właściwe tory.

"Mistrz Baśni" z pewnością spodoba się młodym rodzicom, którzy sami grają/grywali w papierowe RPG i chcą zarazić tym swoje pociechy. Ale wcale nie trzeba być doświadczonym graczem, by czerpać przyjemność z prowadzenia sesji (rozgrywki) dla dzieci. Podręcznik "Mistrz Baśni" jest napisany bardzo zrozumiałym językiem i zawiera mnóstwo przykładów, jak dany element gry wygląda w praktyce. Ponad 150-stronicowa książka formatu A4 w twardej oprawie może odstraszać przed pierwszą rozgrywką, ale nie trzeba jej czytać od deski do deski, ani tym bardziej wkuwać czegokolwiek na pamięć. W podręczniku oprócz zasad, opisów postaci i świata przedstawionego, które czytamy dzieciom tylko na początku, znajduje się mnóstwo ilustracji i cztery scenariusze. Są też dodatki (bestiariusz, nowe mechanizmy) pozwalające konstruować własne opowieści w oparciu o poznane zasady rządzące światem "Mistrza Baśni".

Krótko mówiąc, przygotowanie pierwszej sesji nie jest ani szczególnie czasochłonne, ani trudne. W trakcie gry zawsze można zajrzeć do ściągawki ze skróconymi regułami (jedna kartka) lub sprawdzić na przykładzie, jak został rozwiązany jakiś problem. "Mistrz Baśni" jest skonstruowany na bardzo prostych i szybko przyswajalnych zasadach. Każde dziecko otrzymuje kartę postaci, nadaje jej imię , wybiera zawód (rycerz, czarodziejka, opiekun lasu itp.), ekwipunek. Poznaje swoje talenty (przypisane do zawodu) i zdolności, takie jak budowanie, śpiew czy leczenie. Służą one nie tylko do rozwiązywania problemów w trakcie podróży, ale także przy zawieraniu przyjaźni z nieznajomymi. Podstawowym założeniem "Mistrza Baśni", które odróżnia go od innych systemów RPG, jest brak walki i niemożność rozwiązywania problemów przemocą.

Tradycyjne dla gatunku walki z przeciwnikami zastępuje tu mechanizm zawierania przyjaźni. Gracz wybiera zdolność (np. zbuduję strażnikowi krzesło, żeby sobie usiadł i odpoczął) i rzuca kośćmi, sprawdzając efekt swojego działania. Jeżeli wypadnie 4-6 oczek, jest pierwszy sukces, a mistrz odejmuje z puli strażnika jeden punkt odporności na przyjaźń. Każdy nieznajomy jest wrażliwy i odporny na różne zdolności graczy, więc dzieci muszą kombinować, jakimi metodami można zdobyć jego sympatię.

"Współczesny skomercjalizowany świat przekazuje wzory zachowań oparte na agresji i przemocy, których kontekst nie jest dla dzieci jasny. Szczególnie ważny jest okres do 10. roku życia, w którym to dzieci, często bezrefleksyjnie, przyswajają zaobserwowane wzorce zachowań" – pisze we wstępie autor, Marcin Kubiesa.

Dzieci grające w "Mistrza Baśni" są zachęcane do kreatywnego myślenia, ponieważ każdy problem (pokonanie rzeki, dostanie się do zamkniętej komnaty itp.) można rozwiązać na wiele sposobów. Burza mózgów w oparciu o opis sytuacji, posiadane zdolności i ekwipunek, pobudza wyobraźnię, uczy kompromisu i pracy zespołowej.

"Mistrz Baśni" zdobył nagrodę główną w kategorii Edukacja w XVIII edycji konkursu Świat Przyjazny Dziecku. We wstępie autor, psycholog i nauczycielka opisują pozytywny wpływ grania w gry fabularne bez przemocy ze swoimi dziećmi. Lista zalet jest długa i trudno wskazać negatyw zapoznawania nawet 5-letnich dzieci z taką formą RPG.

"Mistrz Baśni" to świetnie przemyślany, łatwy w przyswojeniu system, który zawiera na start gotową kampanię przygód osadzonych w świecie rycerzy, czarnoksiężników, smoków, gadających zwierząt i baśniowych stworów. Można także dokupić zeszyt z trzema scenariuszami dla bardziej doświadczonych graczy (takich, którzy przygody z podręcznika mają już za sobą). "Mistrz Baśni" kosztuje 99 zł, co w przypadku takiej pozycji nie jest wygórowaną ceną. Trzeba bowiem pamiętać, że po kilku sesjach z podręcznika każdy kreatywny rodzic może wykorzystać poznane zasady i zaprojektować własną przygodę. Adaptując znaną baśń, legendę, albo puszczając wodze fantazji i tworząc coś zupełnie nowego w samodzielnie wymyślonym świecie. Możliwości są nieograniczone.