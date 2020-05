Jacek Dukaj i Tomasz Bagiński na żywo. Oglądaj w WP

Jacek Dukaj i Tomasz Bagiński to twórczy duet stojący m.in. za nominowaną do Oscara "Katedrą" czy nowym serialem Netfliksa "Kierunek: noc". W rozmowach z WP obaj twórcy mówili, że mają na warsztacie kolejne projekty do zrealizowania. I niewykluczone, że wkrótce obejrzymy kolejne ekranizacje prozy Dukaja. Na BookTargu tematem przewodnim ich rozmowy ma być przenikanie się świata literatury i filmu.