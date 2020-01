"Inhumans kontra X-Men": kolejna wojna superbohaterów

Kolejny przełomowe wydarzenie w uniwersum Marvela czy pretekst, by postawić naprzeciw siebie dziesiątki superbohaterów? Pewnym jest, że w tej wojnie trudno będzie wskazać "tych dobrych" i na pewno nie obejdzie się bez znaczących ofiar.

Czy historia walki Inhumans z X-Men to crossover warty uwagi? W świecie po "Civil War"/"Wojnie bohaterów" ( a nawet jej dwóch odsłonach ) stawianie po dwóch stronach barykady "tych dobrych" nie jest już szokujące, świeże i odkrywcze. Lemire i Soule szukali pretekstu do wszczęcia kolejnej wojny superbohaterów i im się udało. Są długie debaty, dziesiątki mniej lub bardziej znanych herosów, skakanie po całym świecie (jest nawet polski wątek) i nie tylko. Głównym daniem są oczywiście widowiskowe walki, bez których żaden crossover nie miałby sensu. Wszystko to jednak składa się jednak na dość przewidywalną i niezbyt emocjonującą całość – zwłaszcza dla czytelnika, który "przeżył" już kilka przełomowych wydarzeń mających zmienić świat Marvela.

Na szczęście "Inhumans kontra X-Men" to nie tylko wielkie plany, dyplomacja i gigantyczne bitwy. W tej historii tkwi kilka perełek, które na długo zapadną w pamięć. Dla przykładu bardzo spodobał mi się wątek Cyclopa i jego relacja z Emmą Frost, ale nie będę zdradzał szczegółów. Z drugiej strony "Inhumans kontra X-Men" rozpisany na kilkadziesiąt zeszytów z różnych serii trzyma bardzo nierówny poziom. Widać to szczególnie w trzecim tomie - "Extraordinary X-Men: Inhumans kontra X-Men", w którym wątki sprzed wydarzeń pokazanych w środkowym "Inhumans kontra X-Men" wrzucono do jednego wora z historią typu "co było dalej". Jeżeli więc zamierzacie poznać ten crossover i chcecie się ograniczyć do minimum, sięgnijcie po "Śmierć X" i "Inhumans kontra X-Men". Tu zostało zawarte to, co najlepsze.