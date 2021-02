Jej sukces poróżnił francuskie środowisko literackie

Léna Mahfouf ma 23 lata i pod pseudonimem Léna Situations dzieli się w sieci modowymi poradami i wskazówkami na temat stylu życia. Popularność jej filmików stała się tak wielka, że została laureatką People’s Choice Award i postanowiła wydać książkę. Licząca 150 stron publikacja "Toujours plus, + = +" miała stać się "praktycznym podręcznikiem do pozostania w dobrym humorze i pozytywnym nastroju".

Pomysł okazał się kasowym hitem, książka blogerki przez sześć tygodni znajdowała się na szczycie list rankingów literatury faktu we Francji (wyparło ją dopiero pojawienie się pierwszego tomu wspomnień Baracka Obamy). Jak podaje "The New York Times", Léna Mahfouf sprzedała do tej pory ponad 280 000 egzemplarzy - to niezwykle wysoki wynik. nie tylko jak na debiutanta. Według instytutu badania rynku GfK, średnio zdobywcy Goncourt, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej we Francji, są w stanie sprzedać jedynie o 70 000 więcej.