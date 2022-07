Ile razy to "za dużo"? Mężczyźni nigdy nie zadają sobie tego pytania

I: W idealnym świecie, jeśli ktoś nas próbuje zawstydzić czymś, co robimy, a my w ogóle nie uważamy tego za powód do wstydu, to możemy się po prostu od tej osoby odciąć i zamknąć drzwi takiej znajomości. W realnym świecie to tak nie wygląda. Jesteśmy z kimś i po drodze są różne momenty, w których się rozjeżdżamy. Nie jest to zbyt przyjemne, bo dotyczy bardzo intymnej kwestii, w której powinniśmy się czuć swobodnie, a nie możemy. Podstawą jest zrozumienie ze strony partnera. Czemu chcesz mnie tym zawstydzić? Dlaczego uważasz, że to jest złe? Najczęściej odpowiedzią jest zazdrość: o to, że robiłeś to z kimś i że twój partner nigdy sobie na to nie pozwolił, choć może miał takie myśli i pragnienia.