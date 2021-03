Idziemy zabić prezydenta, czyli najbardziej brawurowa akcja północnokoreańskich komandosów

Rozpoczynając tego typu akcję, dobrze jest wiedzieć, jak dojść do celu. Komandosi musieli znaleźć prezydenta, a ten zazwyczaj przebywa w stolicy. W związku z tym żołnierze schwytali kilku drwali i przez pięć godzin wypytywali ich o drogę do Seulu oraz lokalizację punktów kontrolnych. Na pytanie, kim są, odpowiedzieli, że są grupą, która zjednoczy ten kraj. Jak widać byli dobrze indoktrynowani – wódz mógł być z nich dumny.

Ulicami Seulu oddział powoli zbliżał się do Błękitnego Domu. Żołnierze podeszli do ostatniego na ich drodze punktu kontrolnego. Na zegarach dochodziła godz. 21. Komandosi okazali wartownikowi dokumenty, według których byli tajnym, specjalnym oddziałem kontrwywiadowczym armii Republiki Korei. Strażnik wpuścił ich na teren prezydenckiej rezydencji, jednak coś mu nie pasowało.

Może to godzina, o której wojska Korei Południowej zazwyczaj są już w koszarach? A może tajny charakter oddziału? W każdym razie mężczyzna zdecydował się zadzwonić do przełożonych z pytaniem: czy taka grupa specjalna ma prawo wejść do Błękitnego Domu? Szybko okazało się nie tylko, że nie ma, ale że taki oddział w ogóle nie istnieje.

Napastnicy rozproszyli się i w małych grupach zaczęli się wycofywać. Stronie południowokoreańskiej udało się schwytać jednego z zamachowców, jednak zaraz po złapaniu popełnił on samobójstwo. Kolejne dni upłynęły na poszukiwaniu reszty niedoszłych zabójców. Z pozostałych 30 żołnierzy jednego udało się aresztować, jeden uciekł do Korei Północnej, a resztę zlikwidowano.

Bilans próby zamachu na Parka Chung-hee był tragiczny. Zginęło 26 ludzi, a 66 zostało rannych. W czasie strzelaniny przez linię ognia przejechał autobus, co spowodowało około dwóch tuzinów ofiar cywilnych. Dodatkowo kiedy usiłowano powstrzymać uciekających do Korei Północnej komandosów, śmierć poniosło 4 amerykańskich żołnierzy pilnujących granicy.

Kim Shin-jo został wypuszczony z aresztu 10 kwietnia 1970 roku. Został obywatelem Korei Południowej. W nowej ojczyźnie założył rodzinę oraz przyjął chrzest. Prezydent Lee Myung-bak powołał go na stanowisko doradcy do spraw praw człowieka. Reżim północnokoreański za zdradę ojczyzny skazał jego najbliższych, którzy zostali w kraju, na śmierć.

Istnieje teoria, według której informacja o zamachu miała być sygnałem do rozpoczęcia II wojny koreańskiej. Po północnej stronie do ataku były rzekomo gotowe oddziały spadochroniarzy i wojsk lądowych. W pierwszej kolejności wspomniane jednostki miały – zgodnie z domniemanym planem – zajmować poczty i rozgłośnie radiowe. Na 22 stycznia 1968 roku przewidywano wybuch powstania komunistycznego na południu oraz pierwsze szturmy na jednostki wojskowe , które pozostałyby wiernie Republice Korei.

Okres od 1966 do 1969 roku był najgorętszym czasem w relacjach Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej z Republiką Korei. Przez te trzy lata doszło do 1034 incydentów naruszających układ rozejmowy podpisany 27 lipca 1953 roku.

