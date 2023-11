"Idealny tata" popełnił okrutną zbrodnię. Pięć wyroków dożywocia

Na początku Chris utrzymywał, że nie wie nic o tym, gdzie może być jego rodzina. Stawał przed kamerami i apelował, by przekazywać policji informacje w sprawie. Ale policja nie dała się zwieźć. Już dwa dni po zaginięciu Shanann i dziewczynek Chris został poproszony o to, by stawić się na posterunku i złożyć zeznania. Otwarcie się w to angażował. Nie prosił o prawnika. Ba, nawet nalegał na to, by zbadano go wariografem. Może myślał, że gra w filmie i uda mu się oszukać system? Do badania doszło. Chris udzielił samych fałszywych informacji.