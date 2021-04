I pomyśleć, że pierwszego McDonalda otwierał Jacek Kuroń

– Uderzyło mnie, że menedżerowie i instruktorzy McDonald’s z innych krajów, którzy nas uczyli, robili to samo co my. Dyrektor operacyjny razem z konsultantem też czyścili mopami podłogi. W naszej ówczesnej rzeczywistości to było niespotykane. Zresztą dyrektor generalny McDonald’s Tim Fenton, który z całą rodziną przyjechał na otwarcie w "Sezamie", zawsze jak tylko widział tłum klientów, to sam zdejmował marynarkę i stawał na stanowisku, na przykład z napojami.