Historia ukraińskich surogatek. "U nas nigdy nie zabraknie pięknych kobiet gotowych zrzec się swoich komórek"

Po obiedzie, który zjadłyśmy we dwie, ona wróciła do Kijowa, a ja zdecydowanym krokiem ruszyłam z powrotem do biura, rozkoszując się myślą, że wreszcie będę mogła wyrzucić pełzające po nim robactwo – ale mój gabinet był już pusty. Po intruzach nie pozostał najmniejszy ślad, poza gryzącym zapachem wody kolońskiej. Otworzyłam okno na dziedziniec i głęboko odetchnęłam płynącym z dworu powietrzem wczesnego lata. Aleksiej właśnie wychodził do domu. Widząc mnie, wskazał ręką w stronę starego berberysu. Odpowiedziałam mu skinieniem głowy. Karmelowy krzew w końcu zaczął kwitnąć.