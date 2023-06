Historia polskiego rapu. O przeszłości Fronczewskiego nie można zapomnieć

Kluczowy jest tu kontekst. W szarej Polsce Ludowej fantazjowaliśmy o Ameryce. Pokrętnymi drogami, najczęściej nielegalnymi, do Polski przedostawały się owoce amerykańskiej popkultury. Dolary w kopertach od cioci z Ameryki, pomarańcze przywiezione przez tatę z delegacji i coś z gałązki muzycznej. Na nowojorskim Manhattanie, na dyskotekach, w latach 70. zaczął wyłaniać się powolutku hip hop. Wodzireje rzucali zabawne teksty, by rozbudzić tłum, co przypominało nieco teksty dzisiejszych raperów. Z drugiej strony hip hop rozwijał się w kontrze do kiczowatych, kolorowych dyskotek. Mieszkańcy biednego Bronxu dzielili się swoimi trudnymi historiami. Nagrywano pierwsze single i one, w raz z innymi dobrodziejstwami zachodu, trafiały na polskie bazarki.