Historia komputeryzacji na wesoło. Nowa książka wydawnictwa Art Egmont

Nakładem Art Egmont ukazała się, specjalnie dla najmłodszych fanów komputeryzacji, książka "Ale komputery! Megabajtowe historie cyfrowe" autorstwa Michała Leśniewskiego z ilustracjami Macieja Łazowskiego.

To doskonały sposób na to, by dzieci w wieku szkolnym z przyjemnością poszerzały wiedzę i odkryły w sobie miłość do czytania!