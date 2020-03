Henryk Gała nie żyje. Poeta i pisarz miał 81 lat

Zmarł Henryk Gała, poeta i dramatopisarz. Na swoim koncie miał kilkadziesiąt zbiorów poetyckich, kilka powieści dla młodzieży i sztuk teatralnych. Miał 81 lat.

Henryk Gała urodził się 1938 r. Studiował we Wrocławiu - najpierw chemię, potem filozofię. Swoje dzieła zaczął wydawać w latach 60. Pierwsze z nich ukazało się w 1962 r. - była to książka "Żywot Rudego". Przez lata pisał poezje, sztuki literackie i powieści. Założył też Teatr Człowiek XX we Wrocławiu oraz przyczynił się do powstania dodatku literackiego "Ex libris" do "Gazety Wrocławskiej".