Hash Halper nie żyje. Streetartowy artysta skoczył z mostu

Halper zaczął rysować serca w 2014 r., kiedy pracował w firmie Kossar's Bagels & Bialys. - Powodem, dla którego zacząłem rysować serca w całym mieście, jest to, że zakochałem się w kobiecie - powiedział w rozmowie z "The New York Times" z 2018 r. - Chciałem tchnąć ten romans w miasto - podsumował.